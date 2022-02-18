Замглавы МИД Вершинин колко ответил на нападки Украины по поводу членства России в ООН

Нью-Йорк, 18 февраля. Россия является страной-продолжателем СССР, а не правопреемницей, и на этом основании имеет постоянное членство в ООН. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

В ходе сессии Совета безопасности постоянный представитель Украины в организации Сергей Кислица заявил, что Россия якобы не имеет необходимых бумаг на членство в ООН. Причиной этому, по его версии, является то, что РФ не уведомила на официальном уровне об изменении названия государства после развала СССР.

«Не в первый раз представители разных стран, в том числе Украины, пытаются самоутвердиться за счет спекуляций на тему законности пребывания России в Совете безопасности», — сообщил российский дипломат.

В ответ на это Вершинин напомнил своему коллеге о том, что Россия является страной-продолжателем СССР. Также он поинтересовался у украинского представителя, прошел ли Киев все необходимые бюрократические нормы.

«А Украина как раз стала государством-преемницей, то есть, является новым государственным образованием. Или в вашем лице мы по-прежнему имеем дело с Украинской Советской Социалистической Республикой», — колко ответил Вершинин Кислице.

Также в ходе внеочередной сессии Совбеза Вершинин и Кислица сошлись в стихотворном «батле». Украинский дипломат прочел стихотворение Евгения Евтушенко «Наследники Сталина», а российский коллега в ответ на это вспомнил «Некрасивую девочку» Николая Заблоцкого.