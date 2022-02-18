Nature: возможность повторных заражений при «Омикроне» увеличилась в 10 раз

Москва, 18 февраля. Количество случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией увеличилось в несколько раз из-за омикрон-штамма. Так, доля таких пациентов возросла с одного процента до десяти, следует из материала журнала Nature.

Как отметил инфекционист одной из катарских клиник Лайт Абу-Раддад, из-за «Омикрона» ситуация с заболеваемостью COVID-19 значительно изменилась, поскольку данная мутация активно обходит защиту организма. Так, иммунитет, полученный после перенесенного коронавируса, гораздо менее эффективен против «Омикрона» в сравнении с другими штаммами.

«Способность "Омикрона" заражать людей, имеющих антитела после вакцинации, либо после перенесенной инфекции, является ключевой причиной, что сделало недавний всплеск заболеваемости настолько значительным», — добавил инфекционист Марм Килпатрик.

Однако, как выяснили ранее исследователи из Гамбургского университета, дети, перенесшие коронавирусную инфекцию, способны сохранять иммунитет к ней до девяти месяцев. За счет этого они заражаются гораздо меньше взрослых.