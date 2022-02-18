Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 04:37
04:35
Политика
Посол Антонов: опровержение геноцида русскоязычных в Донбассе является верхом цинизма США
04:25
Олимпийские игры 2022
Фигуристка Валиева вылетит из Китая в Россию ближайшим рейсом
04:25
Происшествия
Уголовное дело возбудили в Приморье после смерти двухмесячного младенца
04:01
Политика
Мюнхенская конференция впервые с 1999 года пройдет без участия России
04:00
Экономика
Таунхаусы и апартаменты в гараже: в Крыму продают надстройки под видом элитного жилья
03:55
Политика
Замглавы МИД Вершинин колко ответил на нападки Украины по поводу членства России в ООН
03:47
Общество
Nature: возможность повторных заражений при «Омикроне» увеличилась в 10 раз
03:45
Политика
Байден прервал визит в Огайо из-за «происходящего в Европе»
03:41
Политика
Энтони Блинкен предложил Сергею Лаврову провести саммит в Женеве
03:29
Общество
Увеличение ипотечного кредитования подняло спрос на брачные контракты
Все новости

Байден прервал визит в Огайо из-за «происходящего в Европе»

Политика
Байден прервал визит в Огайо из-за «происходящего в Европе»
Global Look Press  /  Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 18 февраля. Президент США Джо Байден сообщил о срочном возвращении в Вашингтон, прервав рабочую поездку в штат Огайо. Глава государства объяснил это «некими вещами, происходящими в Европе».

По его словам, советники посоветовали прекратить визит в Огайо. При этом никакой конкретики, что за «вещи» происходят в Европе, американский лидер вносить не стал, пишет «Царьград». О своем решении он заявил в ходе выступления в поддержку своих инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн.

«Причина, по которой они сказали мне, что пора уезжать в надвигающейся на Вашингтон непогоде. И небольшая вещь происходит в Европе прямо сейчас», — сказал Байден.

Тем временем соцсети продолжают обсуждать высказывания Байдена относительно обострения ситуации вокруг Украины. Один из комментаторов заявил, что американский лидер на весь мир демонстрирует свою беспомощность и некомпетентность.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Байден прервал визит в Огайо из-за «происходящего в Европе»
байден европа огайо рабочая поездка
Комментировать