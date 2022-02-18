Байден прервал визит в Огайо из-за «происходящего в Европе»

Вашингтон, 18 февраля. Президент США Джо Байден сообщил о срочном возвращении в Вашингтон, прервав рабочую поездку в штат Огайо. Глава государства объяснил это «некими вещами, происходящими в Европе».

По его словам, советники посоветовали прекратить визит в Огайо. При этом никакой конкретики, что за «вещи» происходят в Европе, американский лидер вносить не стал, пишет «Царьград». О своем решении он заявил в ходе выступления в поддержку своих инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн.

«Причина, по которой они сказали мне, что пора уезжать в надвигающейся на Вашингтон непогоде. И небольшая вещь происходит в Европе прямо сейчас», — сказал Байден.

Тем временем соцсети продолжают обсуждать высказывания Байдена относительно обострения ситуации вокруг Украины. Один из комментаторов заявил, что американский лидер на весь мир демонстрирует свою беспомощность и некомпетентность.