Энтони Блинкен предложил Сергею Лаврову провести саммит в Женеве

Нью-Йорк, 18 февраля. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен предложил министру иностранных дел Сергею Лаврову провести двусторонний саммит в Женеве. Об этом рассказала постоянный представитель США при ООН Томас-Гринфилд.

До этого главы дипломатических ведомств США и РФ проводили саммит 21 января 2021 года. Местом встречи вновь была избрана Женева.

«Как вы слышали, госсекретарь Блинкен пригласил министра иностранных дел Лаврова в Женеву, чтобы сесть за стол переговоров. И мы надеемся, что они примут это и выберут дипломатию вместо конфронтации», — сказала Томас-Гринфилд.

Ранее министр иностранных дел России ответил на вопрос, завершится ли обострение ситуации вокруг Украины 20 февраля. Лавров заявил, что Кремль не причастен к эскалации, а в эту дату закончатся совместные учения РФ и Белоруссии «Союзная решимость».