Увеличение ипотечного кредитования подняло спрос на брачные контракты

Москва, 18 февраля. Граждане России в 2021 году установили рекорд по количеству оформленных брачных договоров. Специалисты связывают это с распространением ипотечного кредитования.

Практически 150 тысяч брачных контрактов заключили россияне в 2021 году. Эта цифра стала рекордным показателем, сообщают «Известия» со ссылкой на федеральную нотариальную палату.

Основными причинами специалисты называют конфликты между бывшими супругами из-за жилья, а наличие невыплаченного ипотечного кредита еще больше осложняет ситуацию. Кроме того брачный договор позволяет описать широкий круг вопросов, среди которых могут быть проблемы по выстраиванию семейного бюджета, распределению расходов, взаимным выплатам после развода.

Специалисты предупреждают, что такие договоры лучше заключать при участии финансовой организации. В таком случае можно обезопасить себя от денежных потерь.

Ранее Минстрой РФ сообщил, что рассматривает возможность продления семейной ипотеки и после 2022 года. Причиной стал рост объемов жилищного строительства и запуск новых проектов благодаря внедрению такой меры поддержки.