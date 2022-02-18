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Российские космонавты к 2030 году получат таблетки для защиты от радиации

Наука
Российские космонавты к 2030 году получат таблетки для защиты от радиации
roscosmos.ru  /  Роскосмос

Москва, 18 февраля. Препарат позволит подготовить космонавтов к воздействию гипомагнетизма и невесомости. Его планируется начать использовать к 2030-м годам.

Речь идет о радиопротекторах, применяемых для защиты от радиации. В космосе у человека иначе работает кровообращение и сердце, происходит нарушение баланса калий-магниевых веществ и ионный обмен. Все это приводит к вымыванию кальция из костей, пояснил исполнительный директор корпорации «Роскосмос» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Реально к горизонту 2030-х годов мы будем вовсю использовать какие-то препараты, которые будут более интенсивно готовить человека и к гипомагнетизму, и к воздействию невесомости, а также защищать его от радиации», — цитирует его ТАСС.

Роскосмос ранее представил изображения антропоморфного робота нового поколения «Теледроид». Он разработан специалистами самой отечественной госкорпорации.

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