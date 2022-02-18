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Россия и Украина сошлись в стихотворном «батле» во время заседания Совбеза ООН

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 03:16
Политика
Россия и Украина сошлись в стихотворном «батле» во время заседания Совбеза ООН
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 18 февраля. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кисилица во время обсуждения Минских соглашений решили выяснить отношения на словах, вспомнив строки известных стихотворений советских поэтов.

Украинский политик, выступая на заседании Совета безопасности ООН процитировал строки стихотворения Евгения Евтушенко «Наследники Сталина». При этом прочитал он его на чистом русском языке.

«Пусть мне говорят: "Успокойся…" — спокойным я быть не сумею.
Покуда наследники Сталина живы еще на земле,
Мне будет казаться, что Сталин — еще в мавзолее», — высказался Кисилица.

Вершинин не остался в стороне и ответил украинскому коллеге. В своей речи он обратился к строкам стихотворения «Некрасивая девочка» Николая Заблоцкого.

«А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота
Или огонь, мерцающий в сосуде?» — задался вопросом российский дипломат, сравнив красоту с мудростью.

По ходу заседания Вершинин напомнил о необходимости воздержаться от голословных обвинений в адрес Москвы. По его словам, спекуляции вокруг Киева утратили актуальность.

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