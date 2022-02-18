Британский врач Мехта: изжога может быть ранним признаком рака

Лондон, 18 февраля. Известно множество симптомов развития рака желудка, некоторые из них появляются на ранних стадиях развития болезни. Об этом пишет газета Express со ссылкой на британского врача Санджая Мехта.

Признаками рака желудка бывают затрудненное глотание, боль в верхней части живота, кислотный рефлюкс и потеря веса. Однако бывают и более специфичные симптомы, такие как кровотечение в желудке.

«Первые признаки рака желудка часто неопределенны, но могут включать изжогу, расстройство желудка, изменения аппетита, в том числе чувство сытости после еды в небольших количествах, а также тошноту и рвоту», — объяснил Мехта.

Специалист добавил, что данные симптомы могут быть следствием других заболеваний. Однако подчеркивает, что при появлении таких состояний незамедлительно следует обращаться к врачу и устанавливать причину.

Многие пациенты подвержены риску развития рака в области шеи. Обнаружить заболевание можно по необычным и неспецифичным симптомам. Среди них заложенность в ушах, пишет «Царьград».