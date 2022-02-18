Голый мужчина убежал из реанимационного отделения на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 18 февраля. Один из пациентов реанимационного отделения краевой больницы на Камчатке в обнаженном виде сбежал от врачей. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Мужчина был замечен на территории фудкорта возле ТЦ «Вега». Свидетели рассказали, что он бегал и кричал чтобы ему вызвали полицию или скорую.

Беглеца безуспешно пытался успокоить медработник. Сообщается, что на данный момент голого мужчину удалось поймать и вернуть в больницу.

Ранее депутаты петербургского ЗакСа в первом чтении одобрили документ, который вводит штраф за проезд в метро голышом или без обуви. Также акт предусматривает наказание за проезд в грязной одежде или провоз дурно пахнущей ручной клади.