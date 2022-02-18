ВЦИОМ: порядка 80% пациентов отказались проходить реабилитацию после COVID-19

Москва, 18 февраля. Большинство переболевших COVID-19 россиян столкнулись с проявлениями постковидного синдрома. Но многие из них не стали обращаться за помощью к врачам, заявили в ВЦИОМ.

Эксперты центра опросили 1,6 тысячи россиян. Выяснилось, что у семи процентов были симптомы инфекции при отрицательном результате ПЦР-теста. Еще 26% переболели COVID-19, а 52% утверждали, что не сталкивались с вирусом, пишет «Коммерсантъ».

При этом у многих проявился постковидный синдром. Чаще всего у пациентов фиксировались нарушения в ощущении вкусов и запахов, одышка, бессонница и депрессия. Не менее 80% таких граждан решили отказаться от реабилитации. Но нашлись и те, кто гулял на свежем воздухе и делал дыхательную гимнастику для восстановления здоровья.

Постковидный синдром может длиться на протяжении года, предупредил инфекционист Александр Горелов. Врач указал, что большинство пациентов жалуются на четыре-пять недугов. Он посоветовал обращать внимание на те признаки, которые беспокоят больше всего.