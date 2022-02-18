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Шуфутинского «запретили» на Украине из-за Крыма

Шоу-бизнес
Шуфутинского «запретили» на Украине из-за Крыма
shufutinsky.ru  /  Официальный сайт Михаила Шуфутинского

Киев, 18 февраля. Звезда русского шансона Михаил Шуфутинский анонсировал концерт в Киеве в честь Международного женского дня. Однако мероприятие может не состояться из-за претензий украинской Госпогранслужбы к певцу.

Как заявили в ведомстве, Шуфутинский не будет допущен на территорию страны из-за того, что ранее он «неоднократно был в Крыму». Представители Госпогранслужбы уточнили, что исполнитель хита «Снова 3 сентября» будет немедленно задержан при попытке попасть в страну. Соответствующие мероприятия по подготовке к «встрече» певца, заверили в службе, уже предпринимаются.

«У нас на данный момент достаточно оснований считать, что он неоднократно был в Крыму», — сообщили в госпогранслужбе.

Подобного отношения удостаиваются не только российские деятели культуры. Недавно в опале оказалась украинская исполнительница Анна Корсун, известная под сценическим именем Maruv. В одном из интервью она похвалила российский бизнес, отметив, что артисты переезжают из Киева в Москву из-за больших возможностей. В связи с этим украинские националисты потребовали запретить ей возвращаться на родину.

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украина запрет концерт шуфутинский госпогранслужба
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