ЕС может сделать США основным поставщиком газа

Брюссель, 18 февраля. Соединенные Штаты могут стать основным поставщиком природного газа в страны Европы. Такое решение ЕС сделал, пытаясь заменить российское топливо.

Информация была обнародована в документе Еврокомиссии «Торговля СПГ между ЕС и США». Согласно ему, в 2021 году экспорт СПГ в ЕС составил более 22 млрд кубометров с оценочной стоимостью 12 млрд долларов. В начале года импорт достиг максимального месячного значения в 4,4 млрд кубометров (4,1 млрд евро).

«Дальнейшее трансатлантическое сотрудничество будет включать действия, направленные на организацию регулярных консультаций и рекламных мероприятий с операторами рынка, чтобы сделать США основным поставщиком газа в Европу», — подчеркнули в ЕК.

Однако вряд ли у Европы получится беспрепятственно заменить российский газ. Такое решение может больно ударить по мировому рынку энергоресурсов. В крайнем случае оно способно привести к новой волне энергетического кризиса в Азии.