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Профилактолог Токарев предупредил о влиянии COVID-19 на эрекцию

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 02:33
Общество
Профилактолог Токарев предупредил о влиянии COVID-19 на эрекцию
Global Look Press  /  Vladimir Prycek/CTK

Москва, 18 февраля. Некоторые мужчины, перенесшие коронавирусную инфекцию, начали испытывать проблемы с потенцией. Об этом предупредил главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Специалист подчеркнул, что проблемы с потенцией после COVID-19 говорят о наличии у переболевших проблем с сосудами. По словам Токарева, из-за пандемии коронавируса в России на 43% увеличились продажи «Виагры». Профилактолог выразил уверенность, что данная статистика является тревожным признаком, поскольку может привести к инсультам или инфарктам у мужчин, передает URA.RU.

«В такой ситуации ни в коем случае не нужно заниматься самолечением или отмахиваться от проблемы, следует пройти обследование, например бесплатную диспансеризацию и получить консультацию специалиста», — добавил Токарев.

При этом люди, перенесшие заболевание COVID-19, также подвержены риску развития психических расстройств. Как выяснили исследователи из университетов Вашингтона и Сент-Луиса, вероятность таких осложнений после коронавирусной инфекции увеличивается в 60%.

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