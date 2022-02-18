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Волосожар трогательно поддержала Валиеву после проката на Олимпиаде в Пекине

Олимпийские игры 2022
Волосожар трогательно поддержала Валиеву после проката на Олимпиаде в Пекине
Global Look Press  /  Li Yibo/XinHua

Москва, 18 февраля. Фигуристка Камила Валиева не смогла завоевать медаль в личном турнире одиночниц. Ее решила поддержать двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар.

Личный турнир по фигурному катанию завершился на Олимпиаде. Золотая медаль досталась Анне Щербаковой. Серебро завоевала Александра Трусова, а бронзу — японка Каори Сакамото. Татьяна Волосожар порадовалась за россиянок и поздравила их с достойным выступлением.

«Камилочка, милая, до слез обидно. Держись, малыш, у тебя все будет хорошо. Ты потрясающий человек, потрясающая спортсменка. Знаешь, не у каждого хватило бы силы воли, силы духа выдержать даже так, поэтому все у тебя впереди. Тебя любит вся страна», — написала Волосожар в своем посте в Instagram.

Многие отечественные спортсмены решили поддержать Камилу Валиеву после неудачного выступления на Олимпиаде. Среди них оказалась чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. Она пожелала фигуристке сил и «отпустить ситуацию».

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