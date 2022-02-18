Арзамасова подготовила трогательный сюрприз к возвращению Авербуха с Олимпиады

Москва, 18 февраля. Фигурист Илья Авербух в течение двух недель работал комментатором на Олимпиаде в Пекине. В это время дома его ждали актриса и жена Лиза Арзамасова с сыном, которые тщательно подготовились к возвращению звездного папы.

Встречу супруга Елизавета превратила в настоящий праздник. Для любимого мужа она подготовила сладости, а также украсила дом воздушными шарами. Такой поступок, как признался сам Авербух в Instagram, был неожиданным и очень приятным. При встрече Арзамасова не смогла сдержать слез.

«Счастье вернуться домой! Спасибо», — написал Илья.

Старания Елизаветы оценили и подписчики, среди которых также знаменитые друзья пары. Они пожелали семье счастья и порадовались за такой крепкий брак.

Pr Scr instagram.com / @liza_arzamasova

«Илья, есть ради чего жить и ради кого возвращаться! Это счастье!» — написала телеведущая Екатерина Стриженова.

«В такой дом хочется возвращаться всегда! Счастья вам и побольше детишек», — добавили подписчики.

На Олимпиаде в Пекине Илья Авербух воочию наблюдал за развитием скандала вокруг допинг-пробы Камилы Валиевой, поэтому предыдущий пост в своем Instagram он посвятил спортсменкам Анне Щербаковой и Александре Трусовой. Он отметил, что на фоне шумихи все забыли, что девушкам также трудно проходить этот путь.