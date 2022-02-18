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Бронемашина ВСУ на полном ходу врезалась в танк на глазах у Зеленского

Армия
Бронемашина ВСУ на полном ходу врезалась в танк на глазах у Зеленского
mil.gov.ua  /  Пресс-служба министерства обороны Украины

Киев, 18 февраля. Украинская бронированная машина БМП-1 во время военных маневров «Метель-2022» въехала в танк. Происходящее попало в эфир местных телеканалов.

Происшествие случилось 16 февраля под Ровно. На попавшей в эфир записи видно, как БПМ-1 из состава Вооруженных сил Украины на полном ходу въезжает в танк Т-64БВ, двигавшийся перпендикулярно. Примечательно, что в момент инцидента за маневрами наблюдал президент страны Владимир Зеленский.

Директор СВР Сергей Нарышкин ранее высказался по поводу учений «Метель-2022». По мнению специалиста, эти маневры являются прикрытием перед массивным наступлением на ЛНР и ДНР.

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украина всу бмп
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