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Трусова заявила, что Олимпиада в Пекине сломала ее жизнь навсегда

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 02:20
Олимпийские игры 2022
Трусова заявила, что Олимпиада в Пекине сломала ее жизнь навсегда
ТАСС  /  Шарифулин Валерий

Пекин, 18 февраля. Стало известно, что именно сказала фигуристка Александра Трусова тренеру Сергею Дудакову после объявления оценок в женском одиночном катании на Олимпиаде.

Сразу после объявления результатов Трусова устроила истерику, заявив, что ненавидит фигурное катание. Кадры с эмоциональным поведением спортсменки тут же «взорвали» Сеть. Однако теперь журналисты узнали еще об одном громком заявлении Александры, сделанном уже в беседе с наставником.

«Чтобы вы знали, это соревнование сломало мою жизнь навсегда», — сказала 17-летняя фигуристка тренеру Сергею Дудакову.

Победительницей в женском одиночном катании стала Анна Щербакова. Главная сенсация турнира — неудачное выступление 15-летней Камилы Валиевой. Она допустила множество ошибок и заняла лишь четвертое итоговое место, оставшись без медалей.

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