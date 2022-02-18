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Amazon Studios планирует завершить «Удивительную миссис Мейзел» на пятом сезоне

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 01:56
Общество
Amazon Studios планирует завершить «Удивительную миссис Мейзел» на пятом сезоне
youtube.com  /  Кадр из сериала «Удивительная миссис Мейзел»

Лос-Анджелес, 18 февраля. Онлайн-кинотеатр Amazon Prime Video продлил сериал «Удивительная миссис Мейзел» на пятый сезон. Однако студия также сообщила, что он станет заключительным.

Соответствующая публикация появилась в официальном Twitter-аккаунте Amazon. Новость об этом была опубликована до старта четвертого сезона, который запланирован на 18 февраля текущего года. Он продолжит историю еврейки Мириам Мейзел, которая пытается стать участницей стендап-шоу в 1958 году.

Главные роли в сериале исполняют Рейчел Броснахэн и Алекс Борштейн. Режиссерское кресло заняла Эми Шерман-Палладино. Даты релиза и начала съемок пятого сезона в настоящий момент не уточняются. Сейчас сериал состоит из 26 эпизодов, длительностью от 46 до 61 минуты.

Одновременно с тем Amazon Prime Video объявил о продлении фантастического проекта «Пацаны» на четвертый сезон. При этом продолжение сериала было анонсировано еще до выхода третьей части многосерийной эпопеи про супергероев.

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amazon пятый сезон удивительная миссис мейзел
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