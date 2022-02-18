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ВЦИОМ: 55% респондентов сочли пристрастным судейство российских спортсменов на ОИ в Пекине

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 01:37
Спорт
ВЦИОМ: 55% респондентов сочли пристрастным судейство российских спортсменов на ОИ в Пекине
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 февраля. Более половины российских граждан заявили, что отношение судей к отечественным спортсменам на зимней Олимпиаде в Пекине является предвзятым. Об этом следует из результатов опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения.

В настоящий момент российские олимпийцы на соревнованиях в Пекине находятся на девятой строчке в неофициальном медальном зачете. Всего в копилке отечественных спортсменов пять золотых наград, девять серебряных и 12 бронзовых. Как отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, только 23% россиян назвали судейство на Олимпиаде непредвзятым.

«55% сказали, что предвзято и (судьи) разыскивают нарушения — это данные от всех опрошенных. Ну и 6% заявили о том, что, скорее, в нашу сторону эта предвзятость. То есть большинство россиян считает, что к нашим спортсменам относятся предвзято», — добавил он.

Ранее о предвзятости Всемирного антидопингового агентства (WADA) высказался российский сенатор Алексей Пушков. Он подчеркнул, что в ситуации с фигуристкой Камилой Валиевой «все настолько очевидно», что даже Спортивный арбитражный суд не пошел на поводу у этой организации, которая пыталась подставить российскую спортсменку.

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