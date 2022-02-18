Экономист Сорокина назвала наиболее выгодное время для увольнения пенсионерам

Москва, 18 февраля. Вопрос о наиболее выгодном сроке увольнения возникает при расчете индексации страховой пенсии. Когда лучше всего попрощаться с работой, рассказала экономист Лариса Сорокина.

ПФР каждый месяц получает информацию о сотрудниках от работодателей. Списки передаются до 15 числа следующего месяца. Экономист привела в пример ситуацию, когда пенсионер решает уволиться в начале и в конце марта, пишет «Прайм».

«И в первой, и во второй ситуации ПФР получит информацию в апреле о факте работы этого лица. И только за апрель этот работник не будет в списках работающих лиц. Отчет за апрель ПФР получит в мае», — пояснила Сорокина.

В июне примут решение об индексации пенсии. Доплата будет рассчитываться уже с апреля при получении статуса «неработающий». Поэтому если пожилой гражданин захочет уволиться, то это следует делать именно в конце месяца.

На днях депутаты Госдумы предложили внести изменения в законодательство. Согласно поправкам, 70-летним пенсионерам нужно ввести новую выплату в размере 13 200 рублей.