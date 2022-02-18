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Фигуристка Евгения Медведева пожелала Камиле Валиевой не бросать спорт как можно дольше

Олимпийские игры 2022
Фигуристка Евгения Медведева пожелала Камиле Валиевой не бросать спорт как можно дольше
medvedevaevgeniya.com  /  Евгения Медведева

Москва, 18 февраля. Олимпийской спортсменке Камиле Валиевой необходимо как можно дольше заниматься спортом. Об этом написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева

Медведева заявила, что понимает чувства Валиевой после проигрыша в соревнованиях на Олимпиаде. Однако это не повод бросать спорт. Фигуристка посоветовала ей больше времени уделять близким людям.

«Камила, я знаю, что ты чувствуешь. Тебе может казаться, что это конец, нет, это не конец. Я искренне желаю тебе подольше оставаться в спорте, то, что ты сейчас испытываешь, вылечат время и близкие люди рядом. Удали на неделю Instagram и проведи время с близкими, впереди еще масса соревнований и вся жизнь», — написала спортсменка.

Фигуристка Евгения Медведева пожелала Камиле Валиевой не бросать спорт как можно дольше
Pr Scr instagram.com / @jmedvedevaj

Медведева присутствовала на выступлении всех трех российских фигуристок. После завершения соревнований она порадовалась, что "ад" для девушек закончился.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигуристка Евгения Медведева пожелала Камиле Валиевой не бросать спорт как можно дольше
олимпиада медведева валиева
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