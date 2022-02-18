Боярский объяснил проигрыш Валиевой негативной атмосферой на Олимпиаде

Санкт-Петербург, 18 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева не смогла занять первое место личном первенстве из-за нездоровой атмосферы на Олимпийских играх в Пекине. Об этом заявил народный артист России Михаил Боярский.

Валиева в ходе одиночных соревнований набрала 224,09 балла в сумме за произвольную и короткую программу. При этом еще до соревнований она считалась фавориткой Олимпиады, а во время первого этапа продемонстрировала свое великолепное мастерство. Однако во время катания произвольной программы она сорвала несколько важных элементов и лишилась медали.

«Я думаю, что негативная атмосфера на Олимпийских играх повлияла на нее. Было много вбросов в сторону Валиевой, ее фамилию трепали все, кому можно и нельзя. Думаю, эта безнравственная пропаганда повлияла на нее очень сильно», — сообщил Боярский.

Фигуристка оказалась в центре допинг-скандала после командных соревнований на ОИ. На данный момент расследование продолжается, однако CAS придерживается мнения, что временное отстранение Валиевой было излишним.