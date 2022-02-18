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Невролог Гончаров оценил способность алкоголя «помогать» коронавирусу проникать в легкие

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 01:22
Общество
Невролог Гончаров оценил способность алкоголя «помогать» коронавирусу проникать в легкие
pixabay.com

Москва, 18 февраля. Группа немецких ученых из Гейдельбергского университета установила, что алкоголь усиливает способность COVID-19 проникать в легкие. Как скоро результаты их исследования можно будет использовать при лечении зараженных коронавирусом пациентов, рассказал невролог Олег Гончаров.

В своей работе немецкие ученые вводили алкоголь лабораторным мышам, используя несколько разных методик. Каждый из способов соответствовал различным формам злоупотребления выпивкой. В итоге оказалось, что спиртное напрямую влияет на способность коронавируса проникать в легкие. По мнению Гончарова, полученные учеными данные интересны, однако до их практического применения в лечении пациентов с COVID-19 еще далеко, передают «Известия».

«Не совсем понятно, как немецким исследователям удалось сделать выводы о влияние алкоголя на риск заражения коронавирусом человека с помощью экспериментов на мышах, ведь они сильно различаются друг от друга. Для получения достоверных результатов необходимы исследования на людях», — считает невролог.

Ранее главный профилактолог Уральского федерального округа (УрФО), доктор медицинских наук Сергей Токарев предупредил, что новый омикрон-штамм способен вызвать не только воспаление легких, но и мочевого пузыря (цистит). Медик предположил, что этот процесс связан с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника, где при COVID-19 часто возникают нарушения, передает «Царьград».

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ученые алкоголь легкие заражение коронавирус COVID-19
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