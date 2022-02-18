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CAS допустил вероятность ошибки в лабораторной проверке допинг-пробы Валиевой

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 01:19
Олимпийские игры 2022
CAS допустил вероятность ошибки в лабораторной проверке допинг-пробы Валиевой
Федеральное агентство новостей

Пекин, 18 февраля. Существует вероятность, что антидопинговая лаборатория могла допустить ошибки при проверке теста российской фигуристки Камилы Валиевой. В связи с этим представители спортсменки запросят вскрытие пробы, сообщили в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее защита Валиевой также заявляла, что запрещенный препарат триметазидин мог попасть в кровь Камилы «бытовым путем» из лекарств дедушки, который регулярно использует этот препарат. Мужчина дал соответствующие показания во время разбирательств по делу фигуристки.

«Представители Камилы Валиевой запросят вскрытие допинг-пробы Б, взятой в конце декабря. Есть вероятность, что антидопинговая лаборатория могла допустить ошибку», — говорится в мотивировочной части решения CAS.

В настоящий момент продолжаются разбирательства. По итогам будет выяснено, получит ли Валиева золото, завоеванное в командных соревнованиях. Спортивный арбитражный суд также ранее подтвердил возможность версии о попадании допинга в кровь через лекарства.

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