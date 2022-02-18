Спасатели пытаются вытащить провалившегося в колодец афганского мальчика в провинции Забуль

Калат, 18 февраля. Мальчик провалился в глубокий колодец в афганской провинции Забуль. Спасатели и волонтеры уже вторые сутки пытаются спасти ребенка. Об этом пишут местные СМИ.

Десятилетний Хайдар упал в 27-метровый колодец 15 февраля. Его родители вызвали спасателей, однако до сих пор добраться до пострадавшего не удалось. По предварительным данным, мальчик застрял на десятиметровой глубине. Об этом свидетельствуют данные с камеры, которую опустили в колодец для определения местонахождения ребенка.

Пострадавшему уже спустили еду и кислород. На месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб.

Недавно аналогичный случай произошел в Марокко. Пятилетний мальчик по имени Райан из провинции Шефшауэн провалился в глубокий колодец с маленьким диаметром. Спасатели смогли вызволить его только на пятый день, однако ребенок не выжил.