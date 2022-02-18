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Аналитик Наумов указал на разрозненность политической элиты Европы

Политика
Аналитик Наумов указал на разрозненность политической элиты Европы
pixabay.com

Москва, 18 февраля. Некоторые заявления европейских чиновников указывают, что в политических элитах Европы наступил раскол. Об этом заявил аналитик Сергей Наумов.

Причиной этому эксперт называет многочисленные антироссийские вбросы информации со стороны Соединенных Штатов, к которым у ЕС пропало доверие. При этом глава евродипломатии Жозеп Боррель недавно публично заявил, что Брюссель не видит стремления Москвы к обострению.

«Мы уже не первый год видим раскол в европейских элитах, свидетельствующий о том, что далеко не все западные политики готовы вредить населению своих стран ради прихотей американцев, которые постоянно уговаривают европейцев поддержать антироссийские санкции, политизируют спорт и попутно пытаются навязать свои услуги», — отметил Наумов в беседе с журналистами

Ранее постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что Киев готов к возобновлению переговорного процесса. Дипломат также призвал российскую сторону обратить внимание на это предложение.

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