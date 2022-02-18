Читатели Daily Mail назвали Байдена «поджигателем войны» на фоне вбросов об Украине

Вашингтон, 18 февраля. Президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал очередной прогноз о скором начале военного конфликта на Украине. Однако читатели британской газеты Daily Mail высмеяли американского главу за подобные вбросы.

Как отметил пользователь под ником Grumpygrangey, Байден «не может даже сказать, какой сегодня день». В связи с этим его заявления об эскалации обстановки на Украине не вызывают доверия. Читатель Dave также добавил, что не верит ни одному слову хозяина Белого дома.

«Байден — поджигатель войны, он не должен быть в кресле президента», — написал пользователь Woke is whacky.

Читатель AndroidsDream выразил уверенность, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сможет «решить эту проблему» за счет своего дипломатического таланта. Пользователь под ником Boris_Broke_Rules иронично написал, что глава МИД страны Элизабет Трасс займется данным вопросом, назвав ее «танкисткой».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал очередное заявление Байдена о скором начале войны на Украине. По мнению пресс-секретаря президента России, американский глава своими заявлениями только усиливают напряженность вокруг страны.