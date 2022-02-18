Сенат США предложил новый пакет санкций против России без «эскалации на Украине»

Вашингтон, 18 февраля. Представители Республиканской партии внесли в сенат США законопроект, который предлагает введение санкций против России вне зависимости от развития ситуации на Украине. Об этом сообщает РБК,

Под ограничительные меры могут попасть 15 или более представителей Вооруженных сил России, которые якобы несут ответственность за обострение на Украине. Кроме того, в пакет санкций попала компания Nord Stream AG, ответственная за строительство трубопровода «Северный поток — 2».

Также под рестрикциями могут оказаться банки ВТБ, ВЭБ.РФ, РФПИ, Альфа-банк, Сбербанк, Газпромбанк (ГПБ), Московский кредитный банк (МКБ), Россельхозбанк (РСХБ), «Открытие», Совкомбанк, Транскапиталбанк (ТКБ). Сенаторы-республиканцы также предложили заблокировать все российские активы, находящиеся в юрисдикции Соединенных Штатов.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Брюссель разработал пакет санкций против России. Вместе с этим Италия предложила исключить из рестрикций энергетические вопросы, чтобы минимизировать урон для своей страны.