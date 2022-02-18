Стали известны слова Валиевой после оглашения результатов произвольной программы ОИ

Пекин, 18 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева после выступления одиночниц в произвольной программе на Олимпийских играх расплакалась и сказала своему тренеру Этери Тутберидзе слова, которые не оставят равнодушными ни одного болельщика.

Олимпийской чемпионкой в одиночном катании стала российская фигуристка Анна Щербакова. Серебряные медали завоевала ее соотечественница Александра Трусова. Тройку призеров замкнула представительница Японии Каори Сакамота, пишет «Царьград». Валиева заняла четвертое место, после чего спортсменка не смогла сдержать эмоций.

«Зато теперь церемонию не отменят», — сказала Валиева Тутберидзе и заплакала.

Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине, из-за чего последние несколько дней стали для нее настоящим испытанием. Проба, взятая у спортсменки еще в конце декабря, показала наличие запрещенного вещества — триметазидина. После этого пошли разговоры о том, что церемонию награждения победителей командного соревнования, где также участвовала Валиева, могут отменить. Затем спортсменку допустили до участия в турнире одиночниц, но окончательно не решили, что будет в случае ее победы, состоится ли церемония награждения.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Валиева не предоставила убедительных доказательств опровержения употребления запрещенных веществ. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в ответ на это заявил, что WADA, как и любая западная организация, в очередной раз показала предвзятое отношение к российским спортсменам.