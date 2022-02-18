Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 01:34
01:29
Спорт
Боярский объяснил проигрыш Валиевой негативной атмосферой на Олимпиаде
01:22
Общество
Невролог Гончаров оценил способность алкоголя «помогать» коронавирусу проникать в легкие
01:19
Олимпийские игры 2022
CAS допустил вероятность ошибки в лабораторной проверке допинг-пробы Валиевой
01:17
Общество
Водителям пришлось вытягивать свои машины тросом из снега на площади Мужества
00:56
Происшествия
Спасатели пытаются вытащить провалившегося в колодец афганского мальчика в провинции Забуль
00:54
Политика
Аналитик Наумов указал на разрозненность политической элиты Европы
00:52
Политика
Читатели Daily Mail назвали Байдена «поджигателем войны» на фоне вбросов об Украине
00:47
Политика
Сенат США предложил новый пакет санкций против России без «эскалации на Украине»
00:45
Олимпийские игры 2022
Стали известны слова Валиевой после оглашения результатов произвольной программы ОИ
00:39
Экономика
Российские власти вернутся к проекту создания первой железной дороги в Туве
Все новости

Стали известны слова Валиевой после оглашения результатов произвольной программы ОИ

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 00:45
Олимпийские игры 2022
Стали известны слова Валиевой после оглашения результатов произвольной программы ОИ
prt scr 1tv.ru

Пекин, 18 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева после выступления одиночниц в произвольной программе на Олимпийских играх расплакалась и сказала своему тренеру Этери Тутберидзе слова, которые не оставят равнодушными ни одного болельщика.

Олимпийской чемпионкой в одиночном катании стала российская фигуристка Анна Щербакова. Серебряные медали завоевала ее соотечественница Александра Трусова. Тройку призеров замкнула представительница Японии Каори Сакамота, пишет «Царьград». Валиева заняла четвертое место, после чего спортсменка не смогла сдержать эмоций.

«Зато теперь церемонию не отменят», — сказала Валиева Тутберидзе и заплакала.

Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине, из-за чего последние несколько дней стали для нее настоящим испытанием. Проба, взятая у спортсменки еще в конце декабря, показала наличие запрещенного вещества — триметазидина. После этого пошли разговоры о том, что церемонию награждения победителей командного соревнования, где также участвовала Валиева, могут отменить. Затем спортсменку допустили до участия в турнире одиночниц, но окончательно не решили, что будет в случае ее победы, состоится ли церемония награждения.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Валиева не предоставила убедительных доказательств опровержения употребления запрещенных веществ. Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков в ответ на это заявил, что WADA, как и любая западная организация, в очередной раз показала предвзятое отношение к российским спортсменам.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Стали известны слова Валиевой после оглашения результатов произвольной программы ОИ
олимпиада валиева результаты тутберидзе произвольная программа
Комментировать