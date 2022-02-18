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Экономика
Российские власти вернутся к проекту создания первой железной дороги в Туве
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Российские власти вернутся к проекту создания первой железной дороги в Туве

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 00:39
Экономика
Российские власти вернутся к проекту создания первой железной дороги в Туве
pixabay.com

Москва, 18 февраля. Власти России проработают условия и сроки начала строительства железной дороги Элегест — Кызыл — Курагино. С таким поручением выступила вице-премьер Виктория Абрамченко.

Заниматься этим вопросом будут Минтранс, Минфин и инвестор в Элегестское месторождение угля в Туве Руслан Байсаров. При подсчете стоимости проекта будут учитываться текущие цены и его значимость для экономики Тувы, передает РБК.

Строительство этой железной дороги уже обсуждалось свыше 20 лет назад. В прошлом году проект отложили на пять лет. Власти вновь вернулись к вопросу на совещании по развитию угольной промышленности в Сибирском федеральном округе.

Правительство России ранее представило научно-техническую программу в области экологического развития до 2030 года. Средства на ее реализацию будут взяты из федерального бюджета, в ближайшие три года на эти цели планируется выделить 5,9 миллиарда рублей.

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железная дорога тува абрамченко
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