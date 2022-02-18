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Вильфанд: жителей центра Европейской России ожидает «супертеплая погода» 18 февраля

Общество
Вильфанд: жителей центра Европейской России ожидает «супертеплая погода» 18 февраля
Невские Новости  /  Надежда Капранова

Москва, 18 февраля. Жителей центра Европейской России обрадует «супертеплая погода» уже в пятницу. Температура в предвыходной день будет на 10-11 градусов выше климатической нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В абсолютном выражении температура достигнет плюс пяти градусов, отметил синоптик. Однако при этом ожидается сильный ветер и осадки, что омрачит радость от приходящей весны, передает РИА Новости.

«Температура в Центре Европейской России будет повышаться до +3…+5 градусов. Но будут низкие облака, осадки в виде мокрого снега и дождя. Дождик начнется во второй половине дня. Тепло ощущаться не будет, потому что порывистый ветер и температура будет ощущаться, как -2…-3 градуса», — объяснил Вильфанд.

Сильный ветер ожидается также в Крыму, Калининграде и ряде других регионов. Скорость порывов составит от 18 до 25 метров в секунду, сообщил Вильфанд.

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погода гидрометцентр центр европейской россии
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