Спрос на строительные материалы и инструменты увеличился вдвое в России

Москва, 18 февраля. Российские граждане стали значительно чаще приобретать строительные материалы и инструменты. Так, за последний год спрос на них увеличился вдвое, следует из результатов исследования онлайн-ретейлера «ВсеИнструменты.ру».

Как отметили представители компании, данное явление в первую очередь связано с желанием россиян сэкономить денежные средства. Многие граждане стараются по возможности проводить ремонтные работы в доме самостоятельно, передает РИА Новости.

«Мы можем предположить, что рост спроса на строительные материалы, инструменты и расходные материалы для ремонта среди потребителей объясняется желанием россиян сэкономить и провести самостоятельно те работы, которые возможно», — сообщил онлайн-ретейлер.

Однако россияне стали чаще приобретать не только инструменты и стройматериалы, но также и антидепрессанты. Так, в период с 10 января по 6 февраля спрос на них увеличился на 43%.