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Пушков упрекнул WADA в предвзятости к российской фигуристке Валиевой

Олимпийские игры 2022
Пушков упрекнул WADA в предвзятости к российской фигуристке Валиевой
twitter.com  /  @Alexey_Pushkov

Москва, 18 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в очередной раз продемонстрировало предвзятое и избирательное отношение к спортсменам. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

Парламентарий прокомментировал новость о том, что WADA поставила под сомнения доказательную базу Валиевой. Спортсменку обвинили в употреблении запрещенного вещества, что она попыталась опровергнуть. Однако организация отмела доводы 15-летней фигуристки.

«Проработав пять лет в такой прозападной организации, как ПАСЕ, с уверенностью могу сказать, что с WADA все ясно. Механизмы работы такого рода структур, особенно скрытые от глаз публики, повсюду однотипные. Хорошо известно также, кто там задает тон. История Симоны Байлз, оставшейся в Японии без любимых препаратов и снявшейся с соревнований, хорошо известна. Но у WADA к ней почему-то не было никаких претензий. А в случае с Валиевой все настолько очевидно, что даже судьи из САS не пошли на поводу у этой организации», — написал Пушков в Telegram.

Симона Байлз — американская гимнастка, которую в 2016 году усилиями хакеров изобличили в употреблении психостимуляторв. Хакеры взломали данные WADA, из которых стало ясно, что четыре допинг-теста спортсменки были положительными. После Антидопинговому агентству США пришлось выступить с сообщением, что у американки было разрешение на использование препарата, чтобы «лечить синдром дефицита внимания и концентрации». На тех Играх Байлз стала четырехкратной олимпийской чемпионкой.

Российской фигуристке же грозило отстранение от ОИ за допинг-тест, сданный еще в декабре прошлого года. Примечательно, что скандал вокруг Валиевой разгорелся сразу после ее триумфального выступления в командном турнире в Пекине.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Пушков упрекнул WADA в предвзятости к российской фигуристке Валиевой
WADA пушков олимпиада валиева
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