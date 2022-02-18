Спрос на антидепрессанты и нейролептики вырос в России с начала года

Москва, 18 февраля. Спрос на антидепрессанты с 10 января по 6 февраля вырос на 43%, в случае с нейролептиками показатель составил 35%. Об этом сообщили в аналитической компании DSM Group.

Всего за неполный месяц россияне купили более 895 тысяч упаковок антидепрессантов. За аналогичный период прошлого года таких препаратов было куплено 626 тысяч пачек. Число проданных нейролептиков увеличилось с 516 тысяч до 698 тысяч упаковок, передает газета «Известия».

Медики связывают такую динамику с последствиями пандемии COVID-19. Пациенты стали чаще обращаться к психиатрам, психологам и неврологам.

«В том числе возросло число обращений, связанных с нарушением сна, тревожностью, депрессивными состояниями. При этих симптомах врачи обычно назначают нейролептические и психотропные препараты», — пояснил психотерапевт Юрий Вяльба.

Еще одной причиной тревожности и депрессии стал переход на удаленный режим работы. Люди начали чаще жаловаться на панические атаки и необоснованные страхи.

Нарушение психического здоровья является одним из осложнений перенесенного коронавируса. Пациенты в таком состоянии могут нуждаться в госпитализации и последующей реабилитации.