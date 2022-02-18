Фигурист Плющенко понадеялся увидеть Валиеву и Трусову на ОИ в 2026 году

Москва, 18 февраля. Спортсменка Камила Валиева не смогла завоевать медаль в личном турнире на Играх в Пекине. Поддержать фигуристку решил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Плющенко обратился сразу к трем российским фигуристкам, которые сегодня откатали произвольную программу. Он похвалил Александру Трусову, завоевавшую серебро, сделала пять четверных прыжков и доказала свое звание «русская ракета». Фигурист поблагодарил за чистый прокат Анну Щербакову, но отдельно обратился к Валиевой.

«Камилочка, держись, иногда приходится упасть, чтобы очень сильно взлететь в будущем! Ты пережила большое давление и стресс, но ты — очень большая спортсменка, которую полюбил весь мир», — написал Плющенко в Instagram.

Фигурист уверен, что Камила Валиева и Александра Трусова еще выступят на Олимпийских играх. Он пожелал спортсменкам не сдаваться. В конце поста Плющенко помечтал, какими будут зимние ОИ в 2026 и 2030 годах.

Pr Scr instagram.com / @plushenkoofficial

Камила Валиева допустила несколько ошибок и падений, в результате чего не смогла завоевать медаль на Играх. По мнению психолога Марии Огурцовой, спортсменка еще слишком юна, чтобы пережить давление на фоне допинг-скандала.