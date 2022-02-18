Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 01:33
01:29
Спорт
Боярский объяснил проигрыш Валиевой негативной атмосферой на Олимпиаде
01:22
Общество
Невролог Гончаров оценил способность алкоголя «помогать» коронавирусу проникать в легкие
01:19
Олимпийские игры 2022
CAS допустил вероятность ошибки в лабораторной проверке допинг-пробы Валиевой
01:17
Общество
Водителям пришлось вытягивать свои машины тросом из снега на площади Мужества
00:56
Происшествия
Спасатели пытаются вытащить провалившегося в колодец афганского мальчика в провинции Забуль
00:54
Политика
Аналитик Наумов указал на разрозненность политической элиты Европы
00:52
Политика
Читатели Daily Mail назвали Байдена «поджигателем войны» на фоне вбросов об Украине
00:47
Политика
Сенат США предложил новый пакет санкций против России без «эскалации на Украине»
00:45
Олимпийские игры 2022
Стали известны слова Валиевой после оглашения результатов произвольной программы ОИ
00:39
Экономика
Российские власти вернутся к проекту создания первой железной дороги в Туве
Все новости

Фигурист Плющенко понадеялся увидеть Валиеву и Трусову на ОИ в 2026 году

Спорт
Фигурист Плющенко понадеялся увидеть Валиеву и Трусову на ОИ в 2026 году
Агентство городских новостей Москва

Москва, 18 февраля. Спортсменка Камила Валиева не смогла завоевать медаль в личном турнире на Играх в Пекине. Поддержать фигуристку решил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

Плющенко обратился сразу к трем российским фигуристкам, которые сегодня откатали произвольную программу. Он похвалил Александру Трусову, завоевавшую серебро, сделала пять четверных прыжков и доказала свое звание «русская ракета». Фигурист поблагодарил за чистый прокат Анну Щербакову, но отдельно обратился к Валиевой.

«Камилочка, держись, иногда приходится упасть, чтобы очень сильно взлететь в будущем! Ты пережила большое давление и стресс, но ты — очень большая спортсменка, которую полюбил весь мир», — написал Плющенко в Instagram.

Фигурист уверен, что Камила Валиева и Александра Трусова еще выступят на Олимпийских играх. Он пожелал спортсменкам не сдаваться. В конце поста Плющенко помечтал, какими будут зимние ОИ в 2026 и 2030 годах.

Фигурист Плющенко понадеялся увидеть Валиеву и Трусову на ОИ в 2026 году
Pr Scr instagram.com / @plushenkoofficial

Камила Валиева допустила несколько ошибок и падений, в результате чего не смогла завоевать медаль на Играх. По мнению психолога Марии Огурцовой, спортсменка еще слишком юна, чтобы пережить давление на фоне допинг-скандала.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Фигурист Плющенко понадеялся увидеть Валиеву и Трусову на ОИ в 2026 году
плющенко валиева фигурное катание
Комментировать