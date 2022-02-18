Депутат Хинштейн объяснил необходимость ведения соцсетей чиновниками

Москва, 18 февраля. Законопроект об обязательных официальных страницах представителей власти рассмотрят в первом чтении уже в марте. Почему он необходим, рассказал автор инициативы депутат Александр Хинштейн.

Согласно законопроекту, органы власти и подведомственные им организации должны создать профили в социальных сетях и рассказывать о своей деятельности. С помощью этого граждане смогут без лишних временных затрат решать свои вопросы, пишут «Известия».

«Это может быть и уборка мусора, и отключение воды, и проблемы с записью ребенка в детский садик. Поэтому мы прописываем обязанность присутствовать в соцсетях госорганам всех уровней — от федерального до муниципального. Безусловно, речь идет не о ведении пабликов, а об обратной связи с населением», — пояснил глава комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Депутаты Госдумы изучат еще один важный в современном обществе момент. А именно, создание реестра об «инфоцыганах». Список будет включать недобросовестных коучей и бизнес-тренеров.