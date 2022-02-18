Туктамышева пожелала Валиевой «отпустить ситуацию» с допинг-скандалом на Олимпиаде

Москва, 18 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева стала четвертой по итогам женского одиночного катания на Олимпийских играх в Пекине. Ободряющий пост в ее поддержку в своем Instagram опубликовала чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

Спортсменка поздравила Анну Щербакову и Александру Трусову, завоевавших золото и серебро Олимпиады, а также похвалила японскую спортсменку Каори Сакамото за отличное выступление и заслуженную бронзу. Камиле же Елизавета посоветовала «отпустить ситуацию», отметив, что за спортсменку у нее буквально разрывается сердце.

«Сердце разрывается за Камилу. Даже не знаю, что тут еще сказать. Наверное самое важное сейчас в такой момент оказаться рядом с близкими и отпустить ситуацию. Сил тебе!» — написала Туктамышева.

Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала на Олимпиаде в Пекине, из-за чего последние несколько дней стали для нее настоящим испытанием. В связи с этим спортсменку стараются поддержать как отечественные спортсмены и знаменитости, так и иностранные. Не исключением стала и олимпийская чемпионка Алина Загитова.