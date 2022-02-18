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Истерика Трусовой и отчаяние Медведевой: как российские фигуристки проигрывают «своим» на ОИ

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 00:59
Олимпийские игры 2022
Истерика Трусовой и отчаяние Медведевой: как российские фигуристки проигрывают «своим» на ОИ
ТАСС  /  Савостьянов Сергей

Пекин, 18 февраля. Фигурное катание всегда было особенным видом спорта для России. Спортсмены неоднократно демонстрировали, что во всем мире им нет равных. Однако внутри страны противостояние развивается намного серьезнее.

Женская «одиночка» завершилась в Пекине несколькими спортивными драмами. Не выдержавшая давления спортивных чиновников Камила Валиева совершила несколько непростительных ошибок при исполнении произвольной программы и лишилась медали. На пьедестал поднялись россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова.

Истерика Трусовой и отчаяние Медведевой: как российские фигуристки проигрывают «своим» на ОИ
ТАСС / Шарифулин Валерий

Истерика Трусовой

Однако порадоваться за олимпийскую чемпионку Щербакову становится трудно, если посмотреть ролики с истерикой Трусовой. Фигуристка сделала на ОИ невозможное — впервые в истории она чисто выполнила пять четверных прыжков в рамках произвольной программы и побила собственный рекорд, набрав 177,13 балла. Но ошибка, которую девушка допустила в короткой программе при исполнении тройного акселя, стоила ей золота. Идеально откатавшая две программы Щербакова набрала больше баллов в сумме.

После объявления результатов Трусова буквально забилась в истерике. Русская ракета, рок-звезда российского фигурного катания осталась без золотой медали на этой Олимпиаде. Серебряный расклад стал трагедией для спортсменки — она отказывалась выходить на награждение, отталкивала тренера Этери Тутберидзе и заходилась в рыданиях.

Истерика Трусовой и отчаяние Медведевой: как российские фигуристки проигрывают «своим» на ОИ
Pr Scr youtube.com / @TOP NEWS: Новости фигурного катания

«У всех есть золотая медаль, а у меня нет! Ненавижу! Я ненавижу этот спорт! Никогда больше не выйду на лед! Никогда!» — кричала Трусова после финального проката.

Слезы фигуристки и расположение на пьедестале сразу напомнили фанатам этого вида спорта «российскую трагедию» на Олимпиаде в Пхенчхане. Тогда в похожей ситуации оказалась Евгения Медведева, которая проиграла Алине Загитовой.

Драма Медведевой

Медведева два сезона подряд была абсолютно сильнейшей фигуристкой мира. Все турниры давались ей легко и перед олимпийским сезоном ни у кого не было сомнений в том, кто станет королевой Игр в Корее.

Однако перед сезоном 2017/18 на сцене появилась 15-летняя Алина Загитова, которая тоже занималась у Этери Тутберидзе. Фигуристка стала успешно демонстрировать свои навыки и умения, выигрывая один турнир за другим. Но никто не верил в то, что спортсменка сможет стать лучше мировой фаворитки Медведевой.

Истерика Трусовой и отчаяние Медведевой: как российские фигуристки проигрывают «своим» на ОИ
wikipedia.org / Luu / CC BY-SA 4.0

Произвольная программа на ОИ и в тот раз беспощадно распределила российских фигуристок на пьедестале. Юная Загитова в красной пачке, которая хитро переносит сложные прыжки во вторую часть выступления, продемонстрировала великолепный прокат. Сложность выполняемых элементов превосходила уровень программы Медведевой, и поэтому последняя решила «давить» на аудиторию чувствами.

Медведева устроила практически душераздирающий перформанс, представ перед фанатами в образе Анны Карениной. Позже ее прокат назовут лучшим в карьере, а эту Олимпиаду — судьбоносной. Однако результат был суров, и фигуристка уступила своей сопернице балл с небольшим. Слезы Медведевой болельщики не могут забыть до сих пор.

Истерика Трусовой и отчаяние Медведевой: как российские фигуристки проигрывают «своим» на ОИ
ТАСС / David G. Mcintyre/Zoom

Тогда спортсменка ушла от своего тренера и перестала блистать на льду. Считается, что личное поражение сильно ударило по Медведевой. В тот момент под крылом у Тутберидзе начали созревать новые звезды. Среди них — Александра Трусова и ее блестящие четверные прыжки. Некоторые спортивные эксперты уверены, что революция, которую совершила Трусова в мире фигурного катания, стала ответом Тутберидзе «предавшей» ее Медведевой. Тренер тяжело пережила расставание со спортсменкой, которую воспитывала 11 лет.

Истерика Трусовой и отчаяние Медведевой: как российские фигуристки проигрывают «своим» на ОИ
Pr Scr twitter.com / @Fandom_and_Pain

Евгения Медведева присутствовала на выступлении российских фигуристок на ОИ. После проката она выразила поддержку девочкам и порадовалась, что «ад» для них закончился.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Истерика Трусовой и отчаяние Медведевой: как российские фигуристки проигрывают «своим» на ОИ
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