Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 01:33
01:29
Спорт
Боярский объяснил проигрыш Валиевой негативной атмосферой на Олимпиаде
01:22
Общество
Невролог Гончаров оценил способность алкоголя «помогать» коронавирусу проникать в легкие
01:19
Олимпийские игры 2022
CAS допустил вероятность ошибки в лабораторной проверке допинг-пробы Валиевой
01:17
Общество
Водителям пришлось вытягивать свои машины тросом из снега на площади Мужества
00:56
Происшествия
Спасатели пытаются вытащить провалившегося в колодец афганского мальчика в провинции Забуль
00:54
Политика
Аналитик Наумов указал на разрозненность политической элиты Европы
00:52
Политика
Читатели Daily Mail назвали Байдена «поджигателем войны» на фоне вбросов об Украине
00:47
Политика
Сенат США предложил новый пакет санкций против России без «эскалации на Украине»
00:45
Олимпийские игры 2022
Стали известны слова Валиевой после оглашения результатов произвольной программы ОИ
00:39
Экономика
Российские власти вернутся к проекту создания первой железной дороги в Туве
Все новости

Бобслеистка из Украины Гунько получила положительный результат допинг-теста на Олимпиаде

  /   Обновлено: 18 февраля 2022 00:02
Олимпийские игры 2022
Бобслеистка из Украины Гунько получила положительный результат допинг-теста на Олимпиаде
pixabay.com  /  PD

Пекин, 18 февраля. Еще одна украинская спортсменка сдала положительную допинг-пробу на зимних Олимпийских играх в Пекине. Запрещенное вещество обнаружили в крови бобслеистки Лидии Гунько.

Во время соревнований Гунько смогла занять последнее место в состязаниях по бобслею. Спортсменка закончила 20-ой с результатом в 4:29:10. На данный момент информации о том, какие именно запрещенные препараты были обнаружены в крови Гунько, не поступало.

Ранее еще одна украинская спортсменка была поймана на допинге во время Олимпиады в Пекине. Из-за положительного результата теста на запрещенные вещества лыжница Валентина Каминская завершила свою карьеру. По ее словам, новость о положительной допинг-пробе для нее стала «настоящей катастрофой».

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Бобслеистка из Украины Гунько получила положительный результат допинг-теста на Олимпиаде
украина допинг олимпийские игры олимпиада Гунько бобслеистка
Комментировать