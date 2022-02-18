Бобслеистка из Украины Гунько получила положительный результат допинг-теста на Олимпиаде

Пекин, 18 февраля. Еще одна украинская спортсменка сдала положительную допинг-пробу на зимних Олимпийских играх в Пекине. Запрещенное вещество обнаружили в крови бобслеистки Лидии Гунько.

Во время соревнований Гунько смогла занять последнее место в состязаниях по бобслею. Спортсменка закончила 20-ой с результатом в 4:29:10. На данный момент информации о том, какие именно запрещенные препараты были обнаружены в крови Гунько, не поступало.

Ранее еще одна украинская спортсменка была поймана на допинге во время Олимпиады в Пекине. Из-за положительного результата теста на запрещенные вещества лыжница Валентина Каминская завершила свою карьеру. По ее словам, новость о положительной допинг-пробе для нее стала «настоящей катастрофой».