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СЦКК: Украинская армия продолжает обстрелы территории ЛНР

Армия
СЦКК: Украинская армия продолжает обстрелы территории ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 18 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают вести регулярные обстрелы территорий Донбасса, подконтрольных Луганской Народной Республике. Об этом заявил представитель ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По последним данным, зафиксированы еще четыре случая нарушения перемирия вечером 16 февраля. Под гранатометным обстрелом оказались населенные пункты Катериновка, Молодежное, Золотое 4, Золотое 5, Геевка, Славяносербск, Крымское и Сокольники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее украинская армия обстреляла из минометов окраины Донецкой Народной Республики. В результате инцидента ранение получила мирная жительница.

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