Депутат Рады Илья Кива сообщил об убийстве своего русскоязычного соратника

Киев, 17 февраля. Руководителя харьковской организации «Патриоты — За жизнь» Игоря Мартыненко выкрали и, вероятно, убили. Такое заявление сделал депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива.

Политик в своем Telegram-канале уточнил, что инцидент произошел возле дома Мартыненко. Кива добавил, что не рассчитывает, что в расследовании этого дела правоохранительные органы окажут помощь или содействие.

«Я всегда говорил, что власть будет покрывать, способствовать и устраивать террор над русскоговорящим населением. Игорь был патриотом и за это его выкрали и сегодня убили», — сказал нардеп.

Он также призвал всех граждан Украины соблюдать осторожность, поскольку «они придут и будут убивать». По словам Кивы, к происходящему могут быть причастны представители движения «Азов».

Пару дней назад Кива заявил, что украинские власти начали подготовку к физической ликвидации русского населения страны. Депутат уверен, что к «плану истребления» причастен президент Владимир Зеленский, а главными исполнителями станут националисты.