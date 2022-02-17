WADA: Валиева не смогла предоставить фактов опровержения употребления запрещенных веществ

Пекин, 17 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева не смогла предоставить убедительных доказательств, которые опровергали бы употребление ею запрещенных веществ. Об этом заявило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Скандал с допинг-пробой Валиевой, взятой в декабре прошлого года, разразился сразу после ее фееричного выступления на командном турнире в Пекине. Она показала лучший балл и установила новый рекорд.

Фигуристке грозило отстранение от дальнейших соревнований на Олимпиаде в Пекине. Однако Спортивный арбитражный суд, приняв во внимание все факты, разрешил спортсменке продолжить участие в соревнованиях одиночниц, где она заняла лишь четвертое место.

Министр спорта России Олег Матыцин выразил слова поддержки Валиевой и признал необходимость установить истину в деле спортсменки. Кроме того, Камилу поддержали и российские болельщики, направив ей трогательные слова, передает «Царьград».