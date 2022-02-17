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WADA: Валиева не смогла предоставить фактов опровержения употребления запрещенных веществ

Олимпийские игры 2022
WADA: Валиева не смогла предоставить фактов опровержения употребления запрещенных веществ
Global Look Press  /  Enrico Calderoni/AFLO

Пекин, 17 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева не смогла предоставить убедительных доказательств, которые опровергали бы употребление ею запрещенных веществ. Об этом заявило Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Скандал с допинг-пробой Валиевой, взятой в декабре прошлого года, разразился сразу после ее фееричного выступления на командном турнире в Пекине. Она показала лучший балл и установила новый рекорд.

Фигуристке грозило отстранение от дальнейших соревнований на Олимпиаде в Пекине. Однако Спортивный арбитражный суд, приняв во внимание все факты, разрешил спортсменке продолжить участие в соревнованиях одиночниц, где она заняла лишь четвертое место.

Министр спорта России Олег Матыцин выразил слова поддержки Валиевой и признал необходимость установить истину в деле спортсменки. Кроме того, Камилу поддержали и российские болельщики, направив ей трогательные слова, передает «Царьград».

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WADA допинг валиева
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