Рэп-группа Kalush Orchestra может стать представителем Украины на Евровидении

Киев, 17 февраля. Новым представителем Украины на Евровидении может стать рэп-группа Kalush Orchestra. Артисты заняли второе место в ходе национального отбора на конкурс.

Причиной этому является отказ победительницы нацотбора Алины Паш от участия в музыкальном конкурсе. Певица решила не ехать в Италию на Евровидение из-за общественного давления.

«Я гражданка Украины, Я соблюдаю законы Украины, стараюсь нести традиции и ценности Украины в мир. Во что вылилась эта история – это совсем не то, что я закладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять атаке и натиску, взломам моих социальных сетей; угрозам», — написала Паш.

После победы в национальном отборе на Паш обрушилась всесторонняя критика из-за ее поездки в Москву и Крым. Также пользователи Сети заподозрили украинскую певицу в плагиате на российскую конкурсантку Евровидения-2022 Манижу.