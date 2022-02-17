Тренер Жулин призвал фигуристку Трусову не завершать карьеру после ОИ в Пекине

Москва, 17 февраля. Фигуристка Александра Трусова завоевала серебряную медаль на Играх в Пекине. Но это не самый плохой результат на таких соревнованиях, заявил двукратный чемпион ОИ в танцах на льду Александр Жулин.

Трусова слишком эмоционально отреагировала на второе место в личном турнире одиночниц. Со слезами на глазах спортсменка зареклась впредь не выходить на лед. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 251,73 балла.

«Я очень не хочу, чтобы она заканчивала. Трусова выдающаяся спортсменка. Второе место, говорю на своем опыте, не самый плохой результат на Олимпийских играх. Ей еще жить и жить», — отметил Жулин «Чемпионату».

Фигуристка, по словам тренера, максималист, поэтому ей сейчас трудно признать проигрыш. Но она уже вписала свой след в историю этого вида спорта. До Трусовой никто не выполнял пять четверных прыжков.

Олимпийская чемпионка 2014 года Юлия Липницкая поздравила фигуристку Александру Трусову с серебром на Играх в Пекине. В своем Instagram она опубликовала фото спортсменки с надписью «Легенда».