CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки

Пекин, 17 февраля. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес предположение по поводу попадания в организм фигуристки Камилы Валиевой запрещенного вещества триметазидина. По их данным, препарат мог принадлежать дедушке спортсменки.

Дедушка Валиевой рассказал о принимаемом лекарстве во время заседания CAS, в ходе которого решалась судьба фигуристки на ОИ-2022. Он показал упаковку с препаратом и объяснил, что употреблял триметазидин, когда ему было плохо. Кроме того, он регулярно провожал спортсменку на тренировки и оставался с ней даже до возвращения мамы с работы.

«Запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой из-за лекарства ее дедушки», — подтвердил CAS.

Информация была обнародована из-за сомнительной допинг-пробы, которую сдала фигуристка в декабре прошлого года. По ее результатам, в крови Валиевой обнаружилось незначительное количество препарата. Во время разбирательств решается, сможет ли фигуристка получить заслуженное олимпийское золото, которое она завоевала в командных соревнованиях.

Пользователи Сети, фанаты и болельщики уверены, что ситуация с допингом подорвала настрой Валиевой на ОИ. Во время исполнения произвольной программы в одиночном катании она допустила несколько непростительных ошибок и лишилась личного золота.