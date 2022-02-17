Лера Кудрявцева не на шутку разозлилась из-за громкого скандала вокруг Камилы Валиевой

Москва, 17 февраля. Российскую фигуристку Камилу Валиеву намеренно «добили», поэтому она не смогла взять первенство в одиночном катании на Олимпиаде в Пекине. Так на выступление спортсменки отреагировала ведущая Лера Кудрявцева.

Телезвезда в своем Instagram опубликовала новый пост, где сообщила, что находится в крайне раздражительном состоянии. Она призналась, что задумывается о покупке груши для битья, чтобы «выпускать пар». О причинах своего состояния телеведущая не стала говорить, однако обмолвилась, что на ее настроение очень повлияли результаты Камилы Валиевой на Играх.

«Еще и Валиеву "добили", как и хотели, девочка не выдержала. А кто выдержал бы такое в 15 лет?» — задалась вопросом Кудрявцева.

Pr Scr instagram.com / @leratv

Подписчики телеведущей разделили ее негодование и выразили слова поддержки российской спортсменке. Многие признались, что неудачный прокат Валиевой заставил их плакать.

«По поводу Валиевой согласна! Жуткая несправедливость!» — отметила поклонница.

«Я расплакалась, когда она выступала, очень жалко девочку. Надеюсь, что она в дальнейшем порвет всех и завоюет свою золотую медаль!» — добавила другая.

«Камилу очень жаль! Она боец! Самый настоящий герой! Пьедестал омыт слезами талантливого гения! Это грустно и больно!» — прокомментирвоала фанатка.

После громкого допинг-скандала Валиеву допустили к короткой и произвольной программам. По итогам первого этапа девушка занимала лидирующие позиции, но во втором туре допустила падения и неточности в исполнении. В результате спортсменка заняла четвертое место. На фоне этих событий россиянку поддержала даже украинская фигуристка Анастасия Шаботова, которая прокричала Валиевой ободряющие слова с трибуны.