Генсек ООН Гутерреш усомнился в возможности военного конфликта на Украине

Вашингтон, 17 февраля. Никакого военного конфликта на территории Украины не случится. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш.

Как отметил его официальный представитель Стефан Дюжаррик, генсек обнадежен продолжающимися дипломатическими усилиями. Он добавил, что до сих пор ни одна из сторон «не захлопнула двери» для переговоров. По мнению Дюжаррика, данный факт является поводом для оптимизма.

«С одной стороны мы видим эскалацию риторики, рост напряжения. Мы хотели бы видеть прямо противоположное. Но мы также наблюдаем продолжающуюся и очень активную дипломатию на разных уровнях, и для нас это критический фактор», — добавил Дюжаррик.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден представил очередной прогноз военного конфликта на Украине. По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, американский глава своими заявлениями лишь усиливает напряженность вокруг страны.