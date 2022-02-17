Замглавы МИД Вершинин осудил Украину за попытки сделать Россию частью войны в Донбассе

Нью-Йорк, 17 февраля. Желание Украины выставить Россию в качестве стороны войны на Донбассе безосновательно и несостоятельно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

Власти Украины приняли курс на полный отказ от прямого контакта с представителями Донбасса. При этом Киев нарушает перемирие и пытается найти альтернативные механизмы переговоров.

«Украинская сторона взяла курс на полный отказ от прямого взаимодействия с Донбассом в рамках координационного механизма, предлагая различные варианты, не позволяющие эффективно реагировать на случаи нарушения режима прекращения огня. Попытки переложить ответственность на Россию, выставить ее стороной конфликта не состоятельны и не имеют под собой никаких оснований», — сообщил Вершинин.

Ранее заместитель главы МИД России выступил на внеочередной сессии Совета безопасности ООН по украинскому кризису. В ходе своей речи он посоветовал западным СМИ и политикам воздержаться от вбросов информации об обострении ситуации в регионе.