Испанский «Бетис» обыграл «Зенит» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Санкт-Петербург, 17 февраля. Футболисты «Зенита» уступили испанскому «Бетису» в первом стыковом матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Игра проходила на стадионе «Газпром Арена». Счет в матче был открыт на восьмой минуте усилиями Гвидо Родригеса. Затем, на 18-й минуте игры, преимущество испанской команды увеличил Виллиан Жозе. Однако на 25-й минуте один мяч удалось отыграть Артему Дзюбе, позднее равновесие на табло установил Малком. В конце первого тайма клуб из Севильи вновь вышел вперед — отличился Андрес Гуардадо. Именно он и зафиксировал окончательный счет на табло — 3:2 в пользу «Бетиса».

Ответная игра с участием двух команд состоится 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин».

В матче против «Бетиса» дебютировал экс-нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Иван Сергеев. Недавно он раскрыл детали своего перехода в петербургский клуб.