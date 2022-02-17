Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
18 февраля 00:02
00:02
Технологии
Публицист Анпилогов: Российские железные дороги «обвивают» планету
00:01
Армия
СЦКК: Украинская армия продолжает обстрелы территории ЛНР
23:55
Политика
Депутат Рады Илья Кива сообщил об убийстве своего русскоязычного соратника
23:38
Происшествия
Пассажиры московской подземки избили двух полицейских
23:22
Олимпийские игры 2022
WADA: Валиева не смогла предоставить фактов опровержения употребления запрещенных веществ
23:20
Общество
Рэп-группа Kalush Orchestra может стать представителем Украины на Евровидении
23:19
Олимпийские игры 2022
Тренер Жулин призвал фигуристку Трусову не завершать карьеру после ОИ в Пекине
23:08
Олимпийские игры 2022
CAS подтвердил, что триметазидин мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки
22:53
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева не на шутку разозлилась из-за громкого скандала вокруг Камилы Валиевой
22:51
Политика
Генсек ООН Гутерреш усомнился в возможности военного конфликта на Украине
Все новости

Испанский «Бетис» обыграл «Зенит» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

  /   Обновлено: 17 февраля 2022 22:49
Спорт
Испанский «Бетис» обыграл «Зенит» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
fc-zenit.ru  /  ФК Зенит

Санкт-Петербург, 17 февраля. Футболисты «Зенита» уступили испанскому «Бетису» в первом стыковом матче Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 2:3.

Игра проходила на стадионе «Газпром Арена». Счет в матче был открыт на восьмой минуте усилиями Гвидо Родригеса. Затем, на 18-й минуте игры, преимущество испанской команды увеличил Виллиан Жозе. Однако на 25-й минуте один мяч удалось отыграть Артему Дзюбе, позднее равновесие на табло установил Малком. В конце первого тайма клуб из Севильи вновь вышел вперед — отличился Андрес Гуардадо. Именно он и зафиксировал окончательный счет на табло — 3:2 в пользу «Бетиса».

Ответная игра с участием двух команд состоится 24 февраля на стадионе «Бенито Вильямарин».

В матче против «Бетиса» дебютировал экс-нападающий самарского клуба «Крылья Советов» Иван Сергеев. Недавно он раскрыл детали своего перехода в петербургский клуб.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / Испанский «Бетис» обыграл «Зенит» в первом матче 1/16 финала ЛЕ
футбол Зенит лига европы бетис
Комментировать