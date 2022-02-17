Депутаты Госдумы обсудят создание реестра «инфоцыган» в России

Москва, 17 февраля. Реестр будет включать в себя недобросовестных коучей и бизнес-тренеров, так называемых «инфоцыган». Об этом заявила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Соответствующую тему обсудили на совещании Госдумы по вопросам лицензирования деятельности коучей и бизнес-тренеров. Сейчас идея находится на ранней стадии, однако в дальнейшем для ее решения планируется создать межфракционную группу.

«Мы с коллегами сошлись во мнении, что необходимо подумать о создании реестра "инфоцыган". Будем создавать межфракционную группу. Пока собрали идеи, обрисовали проблему», — цитирует Лантратову РИА Новости.

Госдума ранее приняла в первом чтении проект закона, предусматривающий введение единого налогового счета для уплаты налогов одним платежом. Норма может вступить в силу уже с января следующего года.